Metzgermeister Peter Wilms aus Hückelhoven erklärt So wird das Schulessen produziert

Bei Peter Wilms und seinem Team muss jeder Handgriff sitzen. Für Verzögerungen haben sie schlichtweg keine Zeit. Denn bei dem, was dort Tag für Tag geleistet wird, können schon zwei Minuten Verzug den ganzen Tag ruinieren. Schließlich produzieren Peter Wilms und sein Team um Küchenchef Jens Heidemeyer mehr als eintausend Essen für viele Schüler im Hückelhovener Stadtgebiet – und liefern diese auch noch aus. Dabei kommt es auf jede Minute an. Denn jede Schule hat bestimmte Zeiten, an denen dort gegessen wird.