Meinungsparlament in Hückelhoven : Ein „klares Nein“ zur Wehrpflicht

In der Aula konnten sich Jugendliche im Meinungsparlament Young Minds durch die Sitzplatzwahl (Ja, Enthaltung, Nein) aktiv beteiligen. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hückelhoven Beim Meinungsparlament des Vereins As-Ka-Do debattierten die Landtagskandidaten, ob die Wiedereinführung der Wehrpflicht sinnvoll sei.

„Ein klares Nein!“ Das durchzog am Diskussionsabend die Hückelhovener Aula. Es war eine Mehrfachantwort auf die Frage: „Soll in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden?“ Auf der Bühne saßen die Vertreter von fünf Parteien, darunter die örtliche Kandidatin und die Kandidaten für den Landtag, die am nächsten Sonntag nicht nur ins Parlament kommen, sondern dort auch eine Rolle spielen wollen. Und die Regierung des größten Bundeslands hat sicher auch Einfluss auf die internationale Politik, die gerade von den kriegerischen Ereignissen in der und um die Ukraine herum dominiert werden.

Und im Auditorium, das zeitweise zum Rhetorium wurde, saßen knapp 100 junge Menschen, die auf Einladung des Projekts „Young Minds“ des Hückelhovener Sport- und Bildungsvereins As-Ka-Do, in die Aula gekommen waren. Der Vorsitzende Kaan Cevahir begrüßte die Zuhörer und die Diskutanten, begleitet von multimedialen Elementen auf der Leinwand. Heike Simons war auf der Bühne als Landtagskandidatin der SPD, Thomas Schnelle von der CDU, Tino Pakusa, FDP, Manuel Staeck für die Linke und anstelle des verhinderten Kandidaten Paul Mank vertrat Armin Pfennings die Grünen. „Meinungsparlament“ heißt das Format des Austauschs des Bildungsprojekts, das sich, wie der Name es ausdrückt, an die „Jungen Geister“ richtet. Kaan Cehavir erinnerte eingangs daran, dass man kürzlich mit diesem Projekt, das neben der Meinungsbildung auch der Integration junger Sportler aus verschiedenen Ländern in die Gesellschaft dienen soll, den dritten Platz im bundesweiten Wettbewerb um den „Großen Stern des Sports“ erreicht, auch das Publikum setzte As-Ka-Do auf den dritten Rang.

Thomas Schnelle eröffnete den Meinungsreigen mit einem „klaren Nein“ zur Wieder-Inkraftsetzung der Wehrpflicht, die 2011 nicht gestrichen, sondern nur ausgesetzt worden war. Heute sei die Bundeswehr hoch spezialisiert, durch die Pflicht würde den jungen Menschen wertvolle Ausbildungszeit genommen – sinnvoller sei eine allgemeine Dienstpflicht, die unter anderem in der Pflege, beim Technischen Hilfswerk oder auch freiwillig in der Bundeswehr geleistet werden könne. Wehrpflichtige könnten darüber hinaus nicht in Auslandseinsätzen verwendet werden.

Aus den Young Minds kam die Anmerkung, dass erfahrungsgemäß ein derartiger Dienst wie das Freiwillige Soziale Jahr unattraktiv sei – auch wegen schlechter Bezahlung.

Tino Pakusa begründete sein und seiner Partei „klares Nein“ damit, dass die Bundeswehr die Infrastruktur für mehrere Hunderttausend Soldaten gar nicht mehr habe, für die derzeitige internationale Situation käme die Wehrpflicht ohnehin zu spät. Aus dem Auditorium/Rhetorium wurde angemerkt, dass auch unter Wehrpflichtigen und nicht nur unter „Freiwilligen“ Rechtsextremismus zu beobachten sei.

Armin Pfennings erklärte, dass das alte „Kampf“-Prinzip in der Politik aus der Zeit gefallen sei, er würde niemals kämpfen, auch nicht in der Ukraine. Eine allgemeine Dienstpflicht für die Jugend sei überhaupt nicht sinnvoll, die Schulabsolventen bräuchten alle Zeit für ihre weitere (Aus-)Bildung, eine freiwillige Zeit und vor allem ehrenamtliche Arbeit seien dagegen stärker förderungswürdig. Auf Befragen erklärte er, dass es besser sei, die Bundeswehr gut auszurüsten, anstatt Soldaten einzuziehen.

Auch Manuel Staeck legte sein „klares Nein“ zur Wehrpflicht als einen ungerechtfertigten Einschnitt ins (Ausbildungs-)Leben dar, darüber hinaus, so auf Young-Minds-Frage, müsste bei Wiedereinführung eigentlich das Grundgesetz geändert werden, denn nach der gültigen Fassung gelte sie nur für Männer, nicht für Frauen.

Kurz und bündig, auch sprachlich deutlich, platzierte Heike Simons ihr „Nein“ in der Aula, sie sei schon als jugendliche Politikerin gegen die Wehrpflicht gewesen, der Zivildienst habe dagegen den jungen Männern eine berufliche Orientierung gegeben, wie sie als Pflegerin habe feststellen können. In ihrer Einrichtung hätte in fast 30 Jahren die weit überwiegende Zahl der Zivildienstleistenden keinen Beruf in der Pflege angestrebt.