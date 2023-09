Schulbuchverlag Anadolu aus Hückelhoven Mehrsprachigkeit als Exportschlager in die ganze Welt

Genau da wollen die Verantwortlichen des Anadolu-Verlags mit ihren Produkten ansetzen. Inzwischen ist das Sortiment weitaus breiter aufgestellt, längst sind nicht mehr nur türkischsprachige Bücher und Lehrbücher vorhanden. 16 Sprachen umfasst das Portfolio, dazu zählen auch Englisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Arabisch, Griechisch und Rumänisch. Um einen Wortschatz einer bestimmten Sprache aufzubauen und zu lernen, haben die Verantwortlichen verschiedene Konzepte entwickelt. Da sind unter anderem Memory-Spiele mit einem Bild und dem deutschen Wort sowie der Übersetzung in der jeweiligen Sprache. Auch Wimmelbücher kommen bei den Kindern gut an. Dort wird auf jeder Doppelseite eine Alltagssituation gezeigt, am Rand stehen die Begriffe samt Übersetzung in der jeweiligen Fremdsprache. Für ältere Kinder hingegen gebe es da andere Möglichkeiten, schildert Tolga Celik. „Wir müssen immer schauen, welchen Wortschatz wir abbilden wollen“, sagt er. Bei den älteren Schülern wird in den Büchern beispielsweise schon auf Satzbildung und dergleichen geachtet.