Wunschzettelaktion in Hückelhoven : „Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung“

Wunschzettelaktion in Hückelhoven

Hückelhoven „Eine barrierefreie Wohnung, die auch bezahlbar ist“. Dieser Wunsch findet sich auf vielen Wunschzetteln, welche die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für den Kreis Heinsberg im Rahmen ihrer Wunschzettelaktion gesammelt hat.

Darüber hinaus sind die Wünsche vielfältig: „Mehr Hilfen im Alltag bei Covid“ und „Die Bitte nach mehr Informationen und Formularen in einfacher Sprache“.

Vom 3. Dezember an konnten die Besucher des medizinischen Zentrums Wünsche auf eigens entworfenen Wunschzetteln schreiben und in die aufgestellte Wunschbox werfen. In den Rubriken „Ich fühle mich behindert, weil…“ und „Ich wünsche mir …“ konnten konkrete Hindernisse und Wünsche angekreuzt und beschrieben werden.