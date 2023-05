In Hückelhoven Mehr Menschen bei Schuldnerberatung

Das am häufigsten angewandte Entschuldungsverfahren ist das sogenannte Verbraucherinsolvenzverfahren. 558 Menschen wurden im vergangenen Jahr in diesem Rahmen beraten, für 256 wurde ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Es ist die „Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs“. In den Jahren 2013 bis 2016 sei die Zahl mit jeweils über 300 neuen Menschen in der Insolvenz höher gewesen. Die Erfahrung bei den Schuldnerberatern zeigt, dass eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern meist dann erfolgreicher ist, wenn die Zahl der Gläubiger auch gering ist. Dabei sei die Gesamtsumme oft gar nicht so entscheidend.