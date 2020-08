13 neue Erzieherinnen : Hückelhoven sorgt für mehr Kindergartenplätze und Personal

Hückelhoven Unter anderem die neu gebaute städtische Kita in Hilfarth braucht personelle Verstärkung für die Betreuung der neuen Kindergartengruppen. Die Stadt hat 13 neue Erzieherinnen begrüßt.

„Ich freue mich sehr, die neuen Kolleginnen jetzt in die einzelnen städtischen Einrichtungen schicken zu können“, so Bürgermeister Bernd Jansen bei der Begrüßung der neuen Kolleginnen im Rathaus. „Wir brauchen die Kolleginnen unter anderem in der gerade erst fertiggestellten Kindertagesstätte in Hilfarth. In den vergangenen zehn Jahren haben wir in Hückelhoven 356 neue Betreuungsplätze geschaffen, in den nächsten drei Jahren sollen insgesamt weitere 235 dazukommen“, reklärte Bernd Jansen. Der seit mittlerweile drei Jahren in Hückelhoven etablierte Kita-Navigator unterstütze Eltern online bei der Wahl der vorhandenen Kindertageseinrichtungen.