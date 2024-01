Feuerwehr in Hückelhoven Mehr Einsätze 2023 als im Vorjahr

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr im Vorjahr zum sogenannten Provinzialhochhaus ausrücken, da es dort mehrfach in den Kellerräumen gebrannt hatte. Es wurde damals vermutet, dass sich ein Feuerteufel in Hückelhoven herumtreibt. Denn in dieser Zeit brannte in einer Nacht auch eine fahrbare Hebebühne auf einer Baustelle, auch eine Absperrbake stand in Flammen. Die Polizei hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu den jeweiligen Bränden gekommen war.