Rindertag in Hilfarth : Züchter sollten medial offensiv werden

Rindertag in Hilfarth

Hückelhoven/Kreis Heinsberg „Massentierhalter“ und Blogger Dirk Nienhaus „packte aus“ beim Rindertag im Hilfarther Saal Sodekamp. Kreis Heinsberger Rinderzüchtern erzählte der Schweinezüchter von Hetz-Kampagnen in den sozialen Netzwerken.

„Lasst Euch nicht einschüchtern! Es kommt nichts nach, der dickste Shitstorm ist nach zwei Tagen vorbei. Ich habe noch nie Morddrohungen bekommen. Diese Leute wollen nur die kurzfristige Aufmerksamkeit.“ Es war der „Massentierhalter“, der beim Rindertag des Kreises Heinsberg im Saal Sodekamp in Hilfarth „auspackte“, so der ironische Titel des Vortrags, den Dirk Nienhaus als Eigentümer eines großen Schweinebetriebs in Bocholt hielt, um den mehr als 100 Züchtern mehr Gelassenheit beim Umgang mit den sogenannten Sozialen Medien zu empfehlen. Im Auge hatte Nienhaus dabei eine Reihe von tatsächlichen oder vermeintlichen Tierschutzorganisationen, die immer wieder mit Öffentlichkeits-Aktionen Aufmerksamkeit für ihre Sichtweisen erregen wollten.