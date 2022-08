Rurbrücke am Haus Sodekamp-Dohmen : Markus Krebs kommt zur Vorpremiere nach Hückelhoven

Der Comedian Markus Krebs Foto: Norbert Prümen

Hilfarth Freunde des derben Kneipenhumors und unverwechselbarem Ruhrpottcharmes haben in knapp zwei Wochen die Möglichkeit, in Hückelhoven voll auf ihre Kosten zu kommen.

Der Comedian Markus Krebs, der aus Duisburg stammt und im Jahr 2008 erstmals bei einer Comedy-Veranstaltung in Dinslaken in Erscheinung trat, gastiert am Donnerstag, 18. August, um 19 Uhr an der Rurbrücke in Hilfarth im Haus Sodekamp-Dohmen. Einem größeren Fernsehpublikum wurde Krebs, der in den vergangenen Jahren auch schon mit Szene-Größen wie Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar und Bülent Ceylan vor der Fernsehkamera stand, durch den Gewinn der ersten Auflage des RTL-Comedy-Grand-Prix im Jahr 2011 bekannt.

„Mit einem unverwechselbarem Ruhrpott-Humor katapultiert Markus Krebs in seinen Shows im Sekundentakt clevere Pointen, Kalauer und natürlich seine Top-Witze. Immer direkt auf die Zwölf. Seine Geschichten findet er direkt vor der eigenen Türe, in seiner Kneipe ,Zum Hocker‘ in Duisburg“, schreiben die Verantwortlichen des Hauses Sodekamp-Dohmen auf ihrer Facebookseite.

Die Location an der Rurbrücke in Hilfarth ist für den 52 Jahre alten Duisburger keine Unbekannte. Schon mehrfach war Krebs in der ehemaligen Zechenstadt zu Gast – zuletzt im vergangenen Jahr, als er eine Show nachholte, die aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach hatte verschoben werden müssen.