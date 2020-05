Chronik der Doverener Mühle : Mühle seit 120 Jahren in Familienbesitz

Gastwirtin Marietta Haupts besitzt noch ein Exemplar über die Historie der Doverner Mühle aus über 200 Jahren.Das Bild an der Wand aus den frühen 50er Jahren zeigt die Doverner Mühle nach dem zweiten Weltkrieg bevor sie 1969 zum Hotelrestaurant umgebaut wurde. Foto: Ruth Klapproth

Doveren Eine kleine Kostbarkeit hält Marietta Haupts in den Händen: das letzte Exemplar einer Chronik über das Hotel-Restaurant Doverener Mühle. In diesen Tagen wird das letzte Kapitel des Wahrzeichens von Doveren geschrieben.

Die Doverener Mühle ist bald Geschichte. Nach der Aufgabe und dem Verkauf des gastronomischen Betriebs wird ein Investor aus Berlin die Mühle und die Nebengebäude abreißen und dort ein Wohnquartier für Senioren errichten. Nur ein letztes Exepmplar der Chronik der Mühle bleibt der Familie Haupts, die seit 1900 im Besitz der Mühle war, dann noch.

Wie der von Karin Kadow geschriebenen Chronik zu entnehmen ist, besteht die Doverener Mühle, früher Vinkensmühle genannt, seit 1792. Sie verfügte über ein unterschlägiges Mühlrad, bei dem das Antriebswasser von unten herangeführt wurde. Hinter der Mühle befand sich ein Weiher, der vom Doverener Bach gespeist wurde und dessen Wasser das Mühlrad antrieb.

Info Das Geheimnis liegt im Boden Mühlsteine Wo sind die Mühlsteine geblieben? In der Chronik heißt es, dass Jakob Haupts nach der Aufgabe des Mühlenbetriebs die Mühlsteine irgendwo im Garten vergrub. Dort befinden sie sich noch heute und werden vielleicht beim Abriss und Neubau wiedergefunden.

1900 kaufte Heinrich Haupts aus Hetzerath für seine Familie die Mühle von der französischen Familie Derwall. Der Landwirt Haupts hatte 1899 Maria Grates geheiratet, die als Mitgift einen Bauernhof in die Ehe brachte. Drei Jungen und drei Mädchen wurden geboren. Nachdem der Erste Weltkrieg überstanden war, wurde die Familie von einem schweren Schicksalsschlag getroffen, wie die Chronistin schreibt: Das Familienoberhaupt Heinrich Haupts starb 1922 im Alter von 48 Jahren bei einen unglücklichen Zwischenfall auf einer Pferdekoppel. Dort bekämpften sich zwei Hengste. Als Haupts resolut einschritt, wurde er von einem Tier so unglücklich getreten, dass er innere Verletzungen erlitt, an denen er starb. Der mit 21 Jahren älteste Sohn übernahm mit Unterstützung der Mutter den Mühlenbetrieb, der Bauernhof wurde verpachtet und später verkauft.

Während die Geschwister ihr Leben lebten, führte Jakob den elterlichen Betrieb mit seiner Mutter weiter. 1940 wurde die Doverener Mühle auf den neuesten Stand gebracht. Das Mühlenrad wurde nun von einer Turbine angetrieben. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch eigener Strom erzeugt, der unter anderem eine Eismaschine für Stangeneis mit Energie versorgte. Jakob wurde zum Militär eingezogen, geriet in Gefangenschaft und kehrte 1947 nach Doveren zurück.

Während des Krieges diente die Mühle als Schrotmühle für die Bauern. Die fast 70-jährige Maria war immer noch tätig und erhielt weibliche Unterstützung, als Jakob 1948 Helene Jost heiratete. Der Zweite Weltkrieg hatte auch die Doverener Mühle nicht verschont. Die Gebäude waren beschädigt, das Mühlenrad unbrauchbar, die Eismaschine zerstört. Doch schaffte die Familie Haupts den Wiederaufbau und konnte sich sogar einen kleinen „Luxus“ leisten: ein dunkelrotes Dreiradauto, mit dem Jakob das Mehl in die Zechenstadt Hückelhoven lieferte. Es wurde von dem Getreide gemahlen, das auf den Feldern rund um Doveren wuchs. Fünf Kinder bekamen Helene und Jakob Haupts, darunter als Nesthäkchen Marietta, die das Hotel-Restaurant in der Mühle bis zuletzt betrieb.

Der wirtschaftliche Aufschwung hielt nicht lange. Wurde bislang der Inlandweizen zu Mehltype 500 verarbeitet, galt nun nach einer Auflage des Staats die Type 505, die aus zwei Drittel Inlandweizen und einem Drittel Auslandsweizen bestand. Die Weizenlieferungen aus dem Ausland kamen aber nur schleppend in Doveren an, Großmühlen, die mittlerweile den Preis bestimmten, machten den Müllern das Leben schwer. Hinzu kam, dass immer mehr Bauern eigene Schrotmühlen anschafften. Das Ende kam 1954. Jakob wurde Desinfektor bei der britischen Royal Air Force in Wildenrath, Helene Hauswirtschaftslehrerin an der Doverener Volksschule.