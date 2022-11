Comedian Marc Breuer in Hückelhoven : Löschmeister Josef Jackels und andere „Traumtypen“

Marc Breuers unverwechselbare Paradefigur: Löschmeister Josef Jackels. Foto: Olli Haas

Hückelhoven Marc Breuer, der gebürtige Brachelener, stellt am 18. November in der Aula in Hückelhoven sein neues Comedyprogramm vor. Karten sind schon erhältlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach fünf Jahren gibt es ein neues Comedy-Stück von Marc Breuer alias Brüh vom unvergessenen Rurtal Trio. Am Freitag, 18. November, um 20 Uhr, steht in der Hückelhovener Aula die Premiere seiner „Traumtypen“ auf dem Plan. In der knallbunten Figuren-Revue werden neben Löschmeister Josef Jackels zum Beispiel auch Dorfplayboy Richard Borowka oder Gebrauchtwagenhändler Heribert Oellers unter Beweis stellen, dass Männer oft viel viel besser sind als ihr Ruf.

Rüpel auf der Autobahn, Chauvis im Chefbüro und „Rechnung-Getrennt-Bezahler“ beim Blind Date: Nicht alles was Männer tun, ist rundum gelungen. Doch es gibt sie noch, die Qualitätsmänner von mittlerer und höherer Güte. Gewissenhaft, fleißig und pünktlich. Richtige Traumtypen eben Und sie haben die Zeichen der Zeit längst erkannt: Leg Dich nicht mit den Frauen an!

Josef Jackels ist Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in einem kleinen Selfkantdorf. Freundlichkeit ist sein zweiter Vorname. Wenn er das Wort ergreift, dann schlackern selbst altgediente Feuerwehr-Experten mit den Ohren und alle Comedy-Freunde liegen lachend unterm Stuhl. Manni Mertens ist Frontman der beliebten Hobby-Rock-Band „Top Sound“. Gegen seine hoch energetische Tanzperformance kann sogar Mick Jagger einpacken. Und das, obwohl auch bei Manni so langsam die Wechseljahre einsetzen. Richard Borowka hat eine erstaunlich große Wirkung auf Frauen. Ob am Arbeitsplatz, im Zumba-Kurs oder in der Stehpizzeria. Sobald der gut gelaunte Heiopei den Raum betritt, brennt die Luft.

Marc Breuers „Traumtypen“ kennen wir alle und er verkörpert sie ganz wunderbar. Wenn er spielt, singt und tanzt kommt es immer wieder zu schweren Lachkrämpfen im Publikum.

Der gebürtige Brachelener steht seit vielen Jahren aufs Deutschlands Kabarett- und Comedybühnen (z.B. Quatsch Comedy Club, WDR Mitternachtsspitzen, Nightwash on tour, Senftöpfchen Theater Köln, Pantheon Bonn). Auf die Premiere in der alten Heimat freut er sich besonders: „Nach Hückelhoven komme ich sehr gerne. Zumal in die Aula, wo es auch ganz viele Erinnerungen an besondere Abende gibt. Ohne Corona hätte es das neue Stück schon früher gegeben. Dass es jetzt endlich soweit ist und die Sache dann auch noch in Hückelhoven steigt, freut mich sehr.“

Das Gastspiel findet statt im Rahmen der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“. Tickets zum Preis von 20 Euro (zzgl. Gebühren) sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventkarussell.eu Weitere Informationen zu Marc Breuer: www.marcbreuer.de.

(RP)