Raubdelikt in Ratheim Mann will Seniorin aus Auto zerren

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin am gegen 14.50 Uhr ihr Auto in einer Garage an der Mühlenstraße parken. Sie hielt mit ihrem Wagen vor dem Garagentor und wartete, dass sich dieses öffnete. Dabei bemerkte sie einen Mann, der auf sie zukam. Der Mann sprach die Frau an, die sich aber abweisend verhielt und ihr Auto in der Garage parkte. Als sie die Fahrertür öffnete, stürmte der Mann plötzlich auf sie zu und versuchte, die Frau aus dem Fahrzeug zu zerren. Gleichzeitig versuchte er auch, ihr die Schlüssel für das Auto zu entreißen. Beides gelang dem Mann allerdings nicht. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe.