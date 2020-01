Einsatz in Hückelhoven : Mann steckt in Kellerfenster fest, Feuerwehr hilft

Mann steckt in Kellerfenster fest, Feuerwehr hilft

Einsatz in Hückelhoven

Frank Bocken, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Hückelhoven, betont: „Wenn ein Mensch in eine missliche Lage kommt, sind wir für ihn da.“. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Einen solchen Einsatz erleben die Hückelhovener Feuerwehrleute auch nicht alle Tage: Sie befreiten am Mittwoch einen Mann, der in einem Kellerfenster festhing.

Ein Mann steckte im Kellerfenster seinen Hauses fest, da rief ein Nachbar die Feuerwehr. Am Einsatz auf der van-Woerden-Straße in Hückelhoven waren außerdem Rettungsdienst und Polizei beteiligt. Der Bewohner des Hauses hatte sich ausgesperrt und dann versucht, durch ein Kellerfenster wieder ins Haus zu gelangen. Dabei klemmte er so fest, dass er aus eigener Kraft nicht mehr frei kam. Nachdem die Feuerwehr sich Zugang zum Haus verschafft hatte, drückten die Feuerwehrkräfte die Person von unten, und der Rettungsdienst zog von oben. Sehr schnell war der Mann befreit. „Die Aktion ist ohne Abrissarbeiten gelungen“, freute sich Frank Bocken, stellvertretender Leiter der Feuerwehr.