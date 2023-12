Roermonder Straße lange gesperrt Mann schwebt nach Unfall in Hückelhoven in Lebensgefahr

Am Mittwochmittag hat sich auf der Roermonder Straße in Hückelhoven gegen 12 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 83-jährige Fahrer eines Audi fuhr vom Gelände eines Autohauses auf die Roermonder Straße. Dabei kam es etwa auf Höhe der Aral-Tankstelle zum Zusammenstoß mit einem weißen Sprinter, dessen 24-jähriger Fahrer auf der Roermonder Straße in Richtung Millich unterwegs war.