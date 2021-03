Feuerwehr-Einsatz in Hückelhoven : Mann erleidet Rauchvergiftung

Hückelhoven Insgesamt 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren damit beschäftigt, einen Brand an der Von-Dechen-Straße unter Kontrolle zu bringen.

Bei einem Zimmerbrand in einem Eckhaus mit Vereinslokal im Erdgeschoss an der Von-Dechen-Straße in Hückelhoven erlitt ein Mann eine Rauchgasvergiftung. Das berichtet die Feuerwehr Hückelhoven. Der Brand war der Feuerwehr am Donnerstag, 4. März, gegen 10 Uhr gemeldet worden.