Konzert in Hilfarth: Besinnliche Mandolinenklänge

Hilfarth Das Hilfarther Mandolinenorchester „Rurperle“ wartete in seinem Weihnachtskonzert mit einem gewohnt umfangreichen Repertoire an Weihnachtliedern auf.

Zahlreiche bekannte Weihnachtslieder, die Klänge der Mandolinen gepaart mit stimmgewaltigem Gesang – da kam schnell besinnliche Stimmung auf. Das Hilfarther Mandolinenorchester „Rurperle“ hatte unter dem Titel „Weihnachtsstimmung – Melodien wie wir sie kennen“ zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert in die Kirche St. Leonhard in Hückelhoven Hilfarth eingeladen. Unter der Leitung von Dirigent Will Cremers wirkten insgesamt 19 Aktive am Konzert mit. Stimmliche Unterstützung erhielten die Musiker von den Brüdern und Sängern Klaus und Arndt Holten aus Hilfarth.