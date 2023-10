135-jähriges Bestehen Männergesangverein Kleingladbach feiert – und sucht Sänger

Und diese Familie ist – wie wohl jeder Männergesangverein in diesen Zeiten – auf der Suche nach neuen „Familien“-Mitgliedern. Die Anforderungen, die an die potenziellen Mitglieder gestellt werden, sind nicht sehr hoch, betonen Stefan Jennessen und sein Vater Karl-Heinz. Gut, männlich müssen sie sein, so viel steht fest. Denn der Charakter des Männergesangvereins soll auch in Kleingladbach erhalten bleiben. Darüber hinaus aber sei es lediglich wichtig, Spaß und Freude am Singen zu haben – und halbwegs regelmäßig an den Proben des Vereins teilnehmen zu wollen. Der Wohnort aber spiele keine Rolle, auch wenn der Ort Kleingladbach im Namen steht. „Die Sänger können von überall her zu uns kommen“, bekräftigt der Vorsitzende. Und auch die Erfahrung sei nebensächlich. „Niemand sollte Angst davor haben, seine Stimme zu nutzen“, sagt er. Mit den regelmäßigen Proben komme die Erfahrung von ganz alleine.