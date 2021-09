Erste Probe des Männergesangsvereins : Singende Hilfarther haben in 19 Monaten nichts verlernt

Singende Hilfarther haben in 19 Monaten nichts verlernt

Hückelhoven Der Hilfarther Männergesangsverein durfte nach 19 Monaten wieder proben – und kann gleich drei Neuzugänge präsentieren. Nun gilt die Konzentration einem absoluten Highlight im kommenden Mai.

Die erste Probe nach 19 langen Monaten. Und es ist fast so wie früher. Dirigent Heribert Vierboom, den sie nur „Herry“ nennen, sitzt am Klavier und gibt erste Anweisungen, nachdem die Notenblätter verteilt sind und die 23 Hobbysänger des Hilfarther Männergesangsvereins Eintracht ihre neuen, dunkelblauen Polo-Shirts anprobiert haben. „Wir sind froh, endlich wieder proben zu dürfen“, sagt der Vorsitzende Detlef Albrecht, der sein Amt seit mehr als 41 Jahren innehat und die 50 vollmachen will.