Premiere bei den „Rurblümchen“ in Rurich : Männerballett-Gruppen im Wettstreit

Rurich Bei der Premiere des Männerballett-Wettbewerbs in Rurich begeisterten die lebensfrohen Vorführungen der acht Gruppen. Sieger wurde die Gangelter Gruppe „Lot de Jung in Ruh“.

Der Bürgersaal in Rurich ist gut gefüllt mit feiernden Menschen, darunter überwiegend weibliches Publikum. Zum ersten Mal richtet der Ruricher Karnevalsverein Rurblümchen 1949 ein Männerballett-Turnier aus. Neun Gruppen hatten sich für den Wettbewerb angemeldet. Die „Horny Hornets“ aus Stahe-Niederbusch / Hohenbusch mussten kurzfristig absagen, so stellen sich acht Gruppen mit ihrem Tanz der Jury. Rurichs eigene Männerballettgruppe, die „Dreemdänzer“, hatte das Turnier angeregt.

„Wir haben einen Aufruf bei facebook gestartet und auch Männerballetts angeschrieben“, erklärt Organisator Uwe Sentis. Vorgaben an die Tanzgruppen machte der Veranstalter nicht, sie tanzen alle ihren aktuellen Karnevalstanz. Die Ruricher „Dreemdänzer“ starten als Gastgeber in den Abend. Das Männerballett nimmt nicht an der Wertung teil und steht somit außer Konkurrenz. Begeistert wird es vom Publikum begrüßt und gefeiert. Ein gelungener Auftakt für diese und sicherlich folgende Veranstaltungen. Freie Sicht auf die Bühne haben neben den Damen in den ersten Reihen die fünf Juroren, die seitlich auf einer gebauten Erhöhung stehen und dort das Geschehen verfolgen. Sie geben bis zu zehn Punkte in verschiedenen Kategorien. Nicht nur die Choreographie ist ausschlaggebend, auch die Musik und Präsentation werden bewertet. Die Jury beurteilt die Wahl des Themas und die Kreativität der Zusammenstellung ebenso wie die Kostüme, die Schritt- und Bewegungsvielfalt und die Ausführung der Tänze.