Lukas Sachse aus Hückelhoven in der Casselly-Manege : Großes Kino bei der Gala im Viermast-Zirkuszelt

Hückelhoven Zwei Galateilnehmer des 8. Hückelhovener Zirkusfestivals waren „Secial Guests“ bei Casselly. Lukas Sachse erobert die Herzen im Sturm.

Für zwei Galateilnehmer des 8. Hückelhovener Zirkusfestivals stand der nächste große Auftritt bereits zwei Wochen später an. Sie durften ihre Performance in der Sponsorengala der Familie Jonny Casselly in Remscheid zeigen, wo die Artistenfamilie jährlich ein zweiwöchiges Ferienprojekt anbietet. Als Dank an die Sponsoren, ohne die eine Aktion dieser Größenordnung nicht möglich wäre, werden diese zur Gala „Casselly and Friends“ eingeladen.

Während im Zelt Maria Casselly ihre Gäste begrüßte, ging es im Vorbereitungszelt geschäftig zu. Überall hingen bunte Kostüme, Artisten schminkten sich sorgfältig und wärmten sich auf – eine konzentrierte Atmospähre. Für die Akrobaten aus Marienheide war dieser Auftritt noch einmal aufregender als gedacht, denn Thyra Michel, Leni Sedolli und Maya Faulhaben mussten in nur zwei Wochen eine neue Artistin einarbeiten. Vanessa Berntgen hatte sich bei der Gala in Hückelhoven am Handgelenk verletzt und wurde von Ylva Kramer vertreten. Doch souverän präsentierten die Vier ihre Akrobatik, als hätten sie schon immer in der Konstellation zusammengearbeitet. Tosender Applaus. Lukas verfolgte das Geschehen aus dem Backstagebereich. „Früher war ich vor solchen Auftritten immer total nervös“, verriet er. „Mittlerweile ist es pure Freude!“ Eine Einstellung, die er seinem Publikum glaubhaft vermittelt. Zu den rasanten Klängen von Action One eroberte Lukas die Herzen der Zuschauer im Sturm, und nur Eingeweihte wissen, dass hier kein Profiartist, sondern ein Schüler in der Manege steht.