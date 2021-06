Aktives Miteinander in Hückelhoven : Lokaler Teilhabekreis feiert zehnjähriges Bestehen

Nicole Abels, Annelore Hecker, Martin Debois, Adelheid Venghaus, Arnold Krekelberg, Martin Tymczuk, Veronika Wyatt, Daniel Friedrich. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Mit einem Stadtparcours am Samstag laden sie die Hückelhovener ein, spielerisch in den Austausch zu treten. Rund um das Rathaus werden sechs Stände in der Hückelhovener Innenstadt aufgebaut.