Treffen von Heimatinteressierten : Hückelhoven-Lied ist Thema beim Geschichtsstammtisch

Hückelhoven Ein Thema zum Ende des Jahres „50 Jahre Stadtrechte“ ist das „Hückelhoven-Lied“, das für die Feiern vor einem halben Jahrhundert getextet und komponiert worden ist.

Der nächste „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Arbeitskreises Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande ist am Dienstag, 17. Dezember, 19 Uhr, im Hotel am Park in der Jülicher Straße. Ein Thema zum Ende des Jahres „50 Jahre Stadtrechte“ ist das „Hückelhoven-Lied“, das für die Feiern vor einem halben Jahrhundert getextet und komponiert worden ist. Arbeitskreisleiter Willi Spichartz hält dazu ein paar alte Fotos auf der Leinwand bereit. Natürlich ist der Stammtisch offen für alle weiteren Themen. Er findet an jedem dritten Dienstag im Monat im Hotel am Park statt. Willkommen sind alle Interessenten an Geschichte und Geschichten aus dem Hückelhovener Land, aus allen Stadtteilen Hückelhovens und den Nachbarstädten, die gern erzählen, zuhören und sich anregen lassen, auch über mitgebrachte Fotos. Gern können auch selbst oder von anderen Autoren aus dem Hückelhovener Land verfasste Geschichten sowie Lieder vorgetragen werden – auch auf Platt oder andere Mundarten.