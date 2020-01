Heimatverein Hückelhoven : Vor 75 Jahren nahte das Kriegsende

Hückelhoven Die Befreiung Hückelhovens vom Nazi-Regime ist ein Thema von mehreren beim „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Heimatvereins Hückelhoven.

Der nächste „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Arbeitskreises Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande steigt am Dienstag, 21. Januar, um 19 Uhr im Hotel am Park an der Jülicher Straße. Ein Thema kann das nahende Kriegsende vor 75 Jahren sein, im Winter 1944/45. Stammtisch-Besucher können ihre Erfahrungen oder die ihrer Vorfahren, Verwandten oder Bekannten austauschen. Arbeitskreis-Leiter Willi Spichartz hält dazu ein paar alte Fotos auf der Leinwand bereit. Natürlich ist der Stammtisch offen für alle weiteren Themen, die auch die Gäste mitbringen können und sollen. Er findet an jedem dritten Dienstag im Monat im Hotel am Park statt.