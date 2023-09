Zwischen Hückelhoven und Erkelenz Lkw brennt auf der Autobahn

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung am Anfang wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilt die Feuerwehr mit. Hierdurch kam es zu einer erheblichen Verkehrsstörung. In Fahrtrichtung Heinsberg konnte die Sperrung nach Angaben der Autobahnpolizei um kurz vor 21 Uhr wieder freigegeben werden, in Fahrtrichtung Düsseldorf blieb die Sperrung bis kurz vor 1 Uhr am Samstagmorgen bestehen. Für die Zeit der Bergung des havarierten Lkw durch ein Abschleppunternehmen sowie der Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma wurde von der Autobahnmeisterei der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Somit konnte der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden.