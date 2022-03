Literaturkurs & Puppen : Theatervorführungen in Hückelhoven

Der Literaturkurs 2 des Gymnasiums Hückelhoven steht am Sonntag und am Montag auf der Bühne. Foto: Gymnasium Hückelhoven

Hückelhoven Der Literaturkurs 2 des Gymnasiums lädt ebenso zur Vorstellung wie Nicole Gospodarek zum Puppentheater. Was die Besucher dort erwartet.

Als Beckmann nach Deutschland zurückkehrt, ist ihm nichts mehr geblieben. Im Krieg hat er alles verloren. Eltern, Hoffnung, Würde, Anstand – und sogar sein Vorname. Unteroffizier Beckmann – so heißt er jetzt für immer. Ohne gebraucht zu werden, trottet er durch die Ruinen seiner Heimatstadt.

So lässt sich der Inhalt der Wolfgang-Borchert-Collage mit Auszügen aus „Draußen vor der Tür“ sowie weiteren ausgewählten Kurzgeschichten beschreiben, die der Literaturkurs 2 des Gymasiums in Hückelhoven nun auf die Bühne bringen will. Die Werke Borcherts seien auch heute noch von bedrückender Aktualität. „Draußen vor der Tür“ lässt sich als Stück über Posttraumatische Belastungsstörungen lesen, Krieg, Heimkehr, Heimatlosigkeit, aber auch Lebens- und Liebeshunger sind Themen von universeller Bedeutung.

Am Sonntag, 3. April, und am Montag, 4. April, werden die beiden Vorführungen in der Aula des Gymnasiums stattfinden. Karten für die beiden Abende sind im Sekrezariat des Gymnasiums und an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigte Karten kosten zwei Euro.

Nur einen Tag später, am Dienstag, 5. April, findet in Hückelhoven eine weitere Theaterveranstaltung statt. Und zwar gastiert die Berlinerin Nicole Gospodarek mit ihrem Puppentheater in der ehemaligen Zechenstadt. Die Veranstaltung läuft im Rahmen des Projektes „Theater Starters. Seit mehreren Jahren ist die Stadt Hückelhoven Partner des Projektes, welches das Ziel verfolgt, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen, Theater „vor Ort“ für sich zu entdecken. Jungen Menschen das Erlebnis „Theater“ zu bieten, sei ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Bildung und damit eine Investition in die Zukunft. Bei dem Projekt müssen die Kinder, Familien und Gruppen nicht zum Theater reisen, sondern das Theater kommt zu ihnen. So auch an besagtem Dienstag, wenn Nicole Gospodarek um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Doveren zu Gast ist.

Das Stück „Gordon und Tapir“ handelt von der Ordnung und Unordnung, und die Möglichkeit, jeden so zu mögen, wie er ist. „Gordon und Tapir freuen sich an ihrer gemeinsamen Wohnung. Tapir kommt aus dem Dschungel und liebt es wild und bunt. Gordon, der Pinguin, hat es gerne ruhig und aufgeräumt. Das passt nicht gut zusammen, und sehr bald gibt es Streit. Aber ihre Freundschaft ist ihnen wichtig! Was sollen sie machen?“, heißt es in der Ankündigung.

Karten sind im Vorverkauf im Stadtbüro für 5 Euro bei Kindern und 6 Euro bei Erwachsenen erhältlich, sowie nach Verfügbarkeit an der Tageskasse. Kindergruppen ab 20 Personen zahlen 4 Euro pro Kind.

(mwi)