Schülertheater im Gymnasium Hückelhoven : Ausflug in fremde Galaxien

Gespenstischer Einblick in eine utopische Zukunft, in der sich Menschen ganz selbstverständlich durch fremde Galaxien bewegen: Mit Stanislaw Lems Roman „Solaris“ in einer Bühnenfassung ihres Lehrers Peter Rohe inszenierten die Mitglieder des Literaturkurses am Hückelhovener Gymnasium ein anspruchsvolles Werk.