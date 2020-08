Kommunalpolitik : Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

Linke will wieder als Fraktion in den Hückelhovener Rat

Hückelhoven Vor gut drei Jahren verlor die Partei Die Linke ihren Fraktionsstatus im Rat der Stadt Hückelhoven. Die Ortsgruppe will dies nun ändern, wie die Verantwortlichen nun mitgeteilt haben.

An der Spitze der Liste stehen die Sprecher der Gruppe, Elektrospezialist Peter Schewe und Stefan Holz, Doktorand im Fach Geschichte. Alfred Josef Henßen, ehemals Betriebswirt bei der Volksbank Hückelhoven, soll die Pflege der Städtepartnerschaften übernehmen. Programmatisch fordert die Partei unter anderem einen Inklusionsplan, ein Hückelhoven-Siegel für regionale Produkte, ökologische Landwirtschaft, Erweiterung der Rurtalbahn (KBS 457) mit Haltepunkten in Rurich, Baal, Doveren, Hückelhoven Center und Ratheim. Gefordert wird der Erhalt des Junkerwaldes durch Streichen der L 364n. „Diese ‚Umgehungsstraße‘“, sagt Peter Schewe, „ist nicht für uns. Die ist für das Industriegebiet in Lindern. In Millich und Baal haben die Leute schon genug vom Verkehr, und unseren Enkeln bauen sie die Lkw direkt vor die Haustür!“