64.000 Quadratmeter Hückelhoven wird zur Nuss-Hochburg – Lidl baut großes Lager

Das Prinzip von Einfachheit und ressourcenschonenden Prozessen sei Teil der Lidl-DNA, schreibt der Konzern. „Daher setzt Lidl auch in der Logistik auf einfache und effiziente Abläufe“, schreibt Lidl in der Pressemitteilung. Für den Bau des neuen Lagers habe Lidl mit EQT Exeter einen starken Partner gewonnen. Mit Erwerb des Grundstücks im Industriegebiet Rurtal in Ratheim übernimmt demnach EQT Exeter die Entwicklung und den Bau des neuen Logistikstandorts. Lidl selbst fungiert von Beginn an als Mieter der Logistikimmobilie und wird diese wie geplant als Nuss- und Trockenfruchtlager in Betrieb nehmen. „Mit EQT Exeter haben wir einen sehr erfahrenen Projektentwickler und Investor als Partner gewonnen, der das Projekt mit uns gemeinsam auf Basis unserer vordefinierten Nutzeranforderungen und in unserem Sinne in nachhaltiger Weise umsetzt“, sagt Philipp Dedorath, Geschäftsführer Logistikimmobilien der Lidl Immobilien Dienstleistung & Co. KG. In diesem Zuge dankt Dedorath auch der Stadt Hückelhoven und Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) für die gute Zusammenarbeit. Nur deshalb könne der Bau zeitnah beginnen.