Aus der Ratssitzung Die Finanzampel in Hückelhoven steht auf grün

Seit Jahren stehen die sogenannten „Kassenkredite“ der Kommunen im Focus der Aufmerksamkeit, die eigentlich für kurzfristige Überbrückungen finanzieller Engpässe gedacht waren, für fast die Hälfte aller Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zum quasi festen Bestandteil der Haushaltswirtschaft geworden sind. Für diese Position in seinem Bericht konnte Mario Schmitz eine schwarze Null eintragen, während der Haushaltsplan für 2022 noch rund 13 Millionen Euro vorgesehen hatte. Beläuft sich der Kassenbestand zum 31. Dezember des Vorjahrs sogar auf 4,8 Millionen Euro, summieren sich die Investitionskredite auf 3,5 Millionen, vorgesehen waren im Etat 13,2 Millionen Euro; der Etat für 2022 hatte an Kassen- und Investitionskrediten insgesamt 26,2 Millionen veranschlagt, realisiert wurden davon nur 8,3 Millionen Euro. Positiv auch, dass 104 Prozent der geplanten Einnahmen für das Vorjahr realisiert werden konnten, bei den Aufwendungen jedoch nur 85 Prozent – „Die Ampeln stehen auf grün“, wertete der Kämmerer, ohne dabei die Berliner Politik ins Auge zu nehmen.