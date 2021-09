Lesung mit Autorin Angela Krumpen in Hückelhoven : Wie Erzbischof Simon Ntamwana Versöhnung lebt

Hückelhoven Im Rahmen der Interkulturellen Woche spricht die Autorin Angela Krumpen mit dem Erzbischof aus Burundi über dessen außergewöhnliche Lebensgeschichte.

Die Rede ist von Journalistin und Autorin Angela Krumpen und von der Person, über die sie sprechen wird: Erzbischof Simon Ntamwana und sein furchtloser Weg für den Frieden. Angela Krumpen lässt nicht locker nach Menschen zu suchen, die gerade auch in Anbetracht schwerer Umstände, den Glauben an das Menschliche und Versöhnende nicht aufgeben. Als sie von der Versöhnungsarbeit des Erzbischofs Simon Ntamwana hörte, reiste sie zu ihm, um ihn und seine Arbeit kennen zu lernen.

Die Weltöffentlichkeit schaute um die Jahrtausendwende vor allem nach Ruanda, als auch in Burundi hunderttausende Menschen während des Völkermordes starben. Erzbischof Simon Ntamwana hat diese Tragödie am eigenen Leib erfahren: Über 100 seiner Familienmitglieder wurden getötet. Doch konsequent geht er den Weg der Versöhnung. Er gründete ein Hilfswerk, das zu einem Hoffnungsanker für zehntausende Menschen wurde. Heute arbeiten in seiner Organisation Opfer wie Täter des Völkermordes Seite an Seite, um die Wunden der Vergangenheit zu überwinden.