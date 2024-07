An der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule So lief der Poetry Slam in Ratheim

An der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Ratheim hat kürzlich eine neue Auflage des Poetry Slams stattgefunden. Aber was genau ist das eigentlich? Diese Frage haben auch die Moderatoren, Schülerinnen und Schüler der Q1, an die anwesenden Zuschauer, die der Einladung des Literaturkurses gefolgt waren, gerichtet. „Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Poeten ihre selbst geschriebenen Texte auf der Bühne präsentierten. Dabei dürfen sie keine Requisiten und Kostüme nutzen, es zählt allein das gesprochene Wort“, erklärte Moderator Samuel Janczyk.