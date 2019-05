Gesamtschule Hückelhoven auf Reisen : Die da Vincis auf Spuren von Romeo und Julia

Auf ihrer Italien-Reise erlebten die Schüler mit ihren Lehrern Benjamin Forg und Yana Schmitz nicht nur Verona, sondern auch in Venedig. Foto: Gesamtschule Hückelhoven

Hückelhoven Der Startschuss zum neuen Erasmus-Plus-Projekt war am Bosporus gefallen. Nun erlebten Schülerinnen und Schüler der Leonardo da Vinci Gesamtschule Ratheim den Alltag an einer Schule in Verona und besuchten auch Venedig.

Zum Startschuss des neuen Erasmus Plus Projektes „Influence of books“ (Der Einfluss von Büchern) war noch der inzwischen in den Ruhestand verabschiedete Schulleiter Georg Schiefelbein im vergangenen Jahr mit drei Kollegen nach Istanbul gereist. Jetzt besuchte eine Schülerdelegation der Leonardo da Vinci Gesamtschule Hückelhoven mit den Lehrkräften Yana Schmitz und Benjamin Forg die italienische Stadt Verona.

„Dort lebten die Schülerinnen und Schüler in italienischen Gastfamilien und konnten das echte Leben abseits des Tourismus kennenlernen“, berichtet Benjamin Forg. Die Gastfamilien überraschten die Kinder, indem sie bereits am ersten Abend einen gemeinsamen Ausflug an den Gardasee geplant und durchgeführt hatten. In der Austauschwoche besuchte die Delegation der Gesamtschule täglich die Grund- und Sekundarschule Santa Teresa Verona über den gesamten Schultag hinweg. Dabei nahmen die Kinder aus den Projektländern Deutschland, Rumänien, Türkei und Lettland am italienischen Unterricht teil, arbeiteten in projektbezogenen Workshops und führten am letzten Schultag ein eigenes Theaterstück auf. Dazu kam sogar das italienische Regionalfernsehen, interviewte die Schülerinnen und Schüler, einige Lehrkräfte und filmte die jungen Schauspieltalente.

Info Ein Plus an Wissen und Sozialkompetenzen Reisen Die Lehrerin Meryem Cicek hatte 2013 das damals noch neue Programm „Erasmus+“ an der Gesamtschule in Ratheim etabliert. Seit 2014 wurden insgesamt 20 Fahrten in europäische Partnerländer absolviert, mehr als 35 Kinder durften daran teilnehmen. Bei den aktuellen Projekten können es bis 2020 nochmal fast 40 Kinder werden. Ziel Die Schüler sollen nach den internationalen Treffen mit einem großen Plus an Wissen und Sozialkompetenzen zurück nach Hause kommen.

In der Region Venezien hat der Karneval eine große kulturelle Bedeutung, und so bastelten die Schülerinnen und Schüler eigene venezianische Masken und hatten eine Zusammenkunft mit „Papa Gnocci“, dem für Rheinländer vergleichbaren Karnevalsprinzen der Stadt Verona. Dieser kam aber eher ernst daher, und nur die knallige Verkleidung konnte die Kinder begeistern. Die italienischen Gastgeber führten zum ersten Mal ein solches Projekt durch, was die Ratheimer aber durch Eigeninitiative gut ausgleichen konnten.

Eine erste nicht ganz so erfolgreiche Stadtführung durch Verona wiederholten Yana Schmitz und Benjamin Forg auf Wunsch der Schülergruppe eigenständig. So konnten die Schülerinnen und Schüler doch noch den Balkon von Julia, das Haus von Romeo, die tolle Arena der Stadt Verona und endlich auch mal leckere Pasta bewundern und kosten. „In Venedig organisierten sich die Gesamtschüler mit ihren Lehrkräften erneut eigenständig und erlebten die wohl lustigste Stadtführung aller Zeiten. Es standen dabei vor allem die Schülerwünsche im Vordergrund, die zugleich alle kulturellen Höhepunkte der Stadt beinhalteten“, berichtete Benjamin Forg.

Als sehr erwachsen erwies sich nach Schilderung der begleitenden Lehrkräfte eine Schülerin, die während ihres Aufenthaltes die Gastfamilie gewechselt hatte und leider erst einen Tag später ihre „Wunschfamilie“ finden konnte. Dies habe sie locker genommen. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich sensationell verhalten, vieles mit Humor genommen und sich ganz toll in das Programm eingebracht. Darauf bin ich richtig stolz“ resümierte Lehrer Benjamin Forg. „Insgesamt war es dennoch eine tolle Zeit, da die Delegation aus Hückelhoven im Vollständigen als ganz tolles Team über die Woche hinweg agierte und vor allem sehr viel gelacht und Freude gehabt hat“