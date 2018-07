Leonardo da Vinci Gesamtschule Hückelhoven: Kunst auf Schließfächern

Hückelhoven Achtklässler der Leonardo da Vinci Gesamtschule bei Wettbewerb.

Bunt, schön und ausdrucksstark präsentieren sich an der Leonardo da Vinci Gesamtschule in Hückelhoven zwei Schließfachschränke, die von Achtklässlern gestaltet werden durften. Sie haben damit – unter Anleitung von ihrer Kunstlehrerin Eleonora Pudda – an dem Kunstwettbewerb von Astra Direct teilgenommen und dafür ganz positive Resonanz bekommen.