Leonardo da Vinci Gesamtschule Ratheim : „Starflöte, Zauberwars“ in der Oper

Die Leonardo da Vinci Gesamtschule hat eine Aufführung der Oper Zauberflöte in einer besonderen, an Starwars angelehnten Inszenierung besucht. Kathleen Seidel, Markus Peiter und Ulrike Edel begleiteten die Schülerinnen und Schüler. Foto: Gesamtschule

Hückelhoven Mozart mal anders im Theater Mönchengladbach: Schülerinnen und Schüler der Leonardo da Vinci Gesamtschule waren von dem Opernbesuch beeindruckt.

Während Handlung und Musik aus dem Unterricht in Deutsch und Musik bekannt waren, beeindruckte die Schülerinnen und Schüler besonders die für das Bühnenbild verwendete Bluescreen-Technik. „Ich hätte nie gedacht, dass das gesamte Bühnenbild nur auf zwei Leinwänden projiziert werden kann und so ein fantastisches dynamisches Bild mit vielen verschiedenen Hintergründen und Features entstehen kann“, resümiert Oberstufenschüler Martin Breuer. Seinem Mitschüler Hendrik Brendgens gefiel besonders die Idee, Mozart mit „Star Wars“ Elementen zu kombinieren. „Gerade in Bezug auf die Euphorie, die die neunte Episode der Skywalker-Saga ausgelöst hat, empfand ich die Inszenierung als sehr gelungen.“ Die Fachlehrer waren mit dem Lernen am außerschulischen Lernort sehr zufrieden. „Hier konnten die Schüler Musiktheater mit allen Sinnen erfahren, wie es im Unterricht kaum möglich ist“, so Musiklehrerin Kathleen Seidel. Deutschlehrer Markus Peiter ergänzt: „Starflöte, Zauberwars – es war auf jeden Fall einen Besuch wert.“ Man ist sich einig: Ein Opernbesuch gehört auch im kommenden Jahr für Interessierte dazu.