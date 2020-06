Spende und Patenschaft der Hückelhovener Borussen : Jugendvorstand spendet Lebensmittel für Zirkusfamilien in Not

Jugendvorstand spendet Lebensmittel für Zirkusfamilien in Not

Hückelhoven/Heinsberg Die Jugendabteilung der Borussia Hückelhoven hat für Circus Casselli und Circus Aladin Lebensmittelspenden gesammelt und nun überreicht. Auch hat der Verein die Patenschaft für das neugeborene Lama übernommen. Die Zirkusse planen eine besondere Dankbarkeitsbekundung.

„Aurora“ soll es heißen, zumindest, wenn es nach der Jugendabteilung und dem Vorsitzenden des Fußballvereins Borussia Hückelhoven ginge – gemeint ist das noch namenlose Lamamädchen des Circus’ Casselli, der mit dem Schwester-Unternehmen Aladin derzeit auf dem Parkplatz der Groß-Discothek in Himmerich übersommert. Die Borussen waren nun da, um den Circus-Betreibern kistenweise Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro zu übergeben, die bei einer Sammelaktion der Jugendabteilung zusammen gekommen waren.

Wie unsere Zeitung berichtete, sind die beiden Unternehmen, wie derzeit alle Zirkusse, vom Auftrittsverbot für Veranstaltungen betroffen. Die Zirkusse sind für etwa 50 Personen Heimat und Broterwerb, allein 22 Kinder gehören dazu. Vor allem die Kleinen freuten sich über das Angebot, („Das soll alles für uns sein?“), denn an sie war besonders gedacht worden vom Jugendvorstand um Daniela Wirtz und Loreen Sachse, die mit einer größeren Abordnung ebenso vor Ort waren wie Peter Greven, der Vorsitzende des Gesamtvereins. Und der konnte gleich eine Urkunde mit einer dankbaren Verpflichtung in Empfang nehmen: die Patenschaft fürs Lamababy, das am 6. Juni geboren wurde.