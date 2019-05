Integrative Kita in Ratheim eröffnet : Miteinander mit und ohne Handicap

Hückelhoven Die neue inklusive Kindertagesstätte der Lebenshilfe Heinsberg am Ratheimer Diebsweg wurde eröffnet.

Von der provisorischen Unterkunft in der Grundschule Im Weidengrund zu eigenen Räumen in direkter Nachbarschaft: Die Lebenshilfe Heinsberg hat am Diebsweg in Ratheim ihre neue inklusive Kindertagesstätte für 60 Mädchen und Jungen mit oder ohne Handicap eröffnet.