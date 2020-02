Konzert bei con brio in Hückelhoven : Exquisite Stücke an Harfe und Saxophon

Hückelhoven Das Duo Maingold hatte Kompositionen für die seltene Instrumenten -Kombination bearbeitet.

Passend dazu das Stück für Altsaxophon und Harfe der französischen Komponistin Ida Gotkovski „Èolienne“, Französisch für „Wind“, wie Lea Maria Löffler übersetzte. Tatsächlich erwies sich das Stück in seinen vier Sätzen als vielschichtig, eindringlich und eingehend. Ein „Greis“ war er schon, als er die Sonate in D-Dur op. 166 für Oboe und Klavier komponierte, der große Camille Saint-Saèns, anspruchsvoll bearbeitet von Christina Bernard und Lea Maria Löffler für Saxophon und Harfe, kaskadenartig in feinen und dynamischen Tonfolgen dargeboten. Dass die Harfe quasi die Orgel unter den Saiteninstrumenten ist, zeigte Lea Maria Löffler in einem Solo von Gabriel Faurè, das als „Une chátelaine en sa tour op. 110“ von ihm speziell für das Instrument geschaffen ist, es erzählt in perlenden Tönen eine Geschichte, balladesk. Ihre solistischen Fähigkeiten konnte Christina Bernard, aus Augsburg stammend, in Paul Bonneaus „Caprice en form de valse“ klangvoll rüberbringen in einem anspruchsvoll-modernen Stück auf dem Alt-Saxophon, ein Lehrstück. „Vocalise – Étude en Forme de Habanera“, Maurice Ravel schuf dieses kleine Stück für Stimme und Klavier, kongenial für seine Instrumente umgearbeitet vom Duo Maingold.