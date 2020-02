Im Rathaus Hückelhovren : Richter wird neuer Rechnungsprüfer

Im Hückelhovener Rathaus gehen bis 2025 insgesamt 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand - so wie Kämmerer Helmut Holländer, der 2019 verabschiedet wurde. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Lars Richter wird neuer Leiter des Rechnungsprüfungsamtes in Hückelhoven.

HÜCKELHOVEN Stadtamtsrat Lars Richter wird mit Wirkung zum 1. Mai als Prüfer im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hückelhoven bestellt. Das beschloss der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch. Dann soll er auch schon Prüfungsaufträge wahrnehmen und später Amtsleiter werden.

In der Stadtverwaltung, die Nachwuchs selbst ausbildet, läuft ein Generationenwechsel. Von 2015 bis 2025 gehen 140 Mitarbeiter in den Ruhestand und müssen ersetzt werden. Das betraf schon Sozialamtsleiter Heinz-Josef Schmitz, der 2015 ging, und den Kämmerer und Ersten Beigeordneten Helmut Holländer, der im Mai 2019 nach über 46 Jahren im Dienst der Stadtverwaltung in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zum 31. August geht nun auch der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Paul Mols. „Ich bin davon überzeugt, dass Lars Richter, derzeit Leiter des Amtes Gebäudemanagement, überaus geeignet ist, die Nachfolge zu übernehmen“, erklärte Bürgermeister Bernd Jansen. Richter muss sich nun in Fortbildungsseminaren das breit gefächerte Fachwissen aneignen.