Inklusives Projekt in Hückelhoven Lambertus-Theater sorgt für kurzweilige Unterhaltung

Rund zweieinhalb Stunden lang sorgten die Hückelhovener Hobbymimen bei zwei Aufführungen des Dreiakters im voll besetzten Lambertus-Jugendheim für kurzweilige Unterhaltung. Regisseurin Ulrike Niehsen hatte erneut vier Darsteller mit Handicap in die Aufführungen integriert: Martin Tymczuk und Olli Schulte mimten in zünftigen Dirndlkleidern und mit blonden Lockenperücken die legendäre Gesangsgruppe „Jacob Sisters“, die ebenso in der Künstleragentur Fortissimo unter Vertrag genommen werden möchte wie das Tanzduo „Dance Girls“ (Waltraud Nachtigall und Silke Vassen), das von Hans van Hamelen (Friedhelm Specks) gemanagt wird. Der Dauer-Clinch zwischen Meises Sekretärin Gloria Kaktus (Brigitte Esser) und Kindermanns Sekretärin Monika Zeisig (Anne Wender) sorgt ebenfalls für zahlreiche Turbulenzen in der Künstleragentur, für die es immer wieder Szenenapplaus der begeisterten Zuschauer gab.