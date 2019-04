Kostenlose Karten in Hückelhoven : Urkomischer Ärger beim Kronen-Max

Hückelhoven Das Ensemble des integrativen Lambertus-Theaters in Hückelhoven probt sein neues Stück. Fünf Bewohner aus Haus Schnorrenberg wirken als Statisten und Darsteller mit Sprechrollen mit. Premiere ist am Freitag, 17. Mai.

Arnd Wackernagel ist einer von fünf Mitspielern aus dem Hückelhovener Wohnprojekt Haus Schnorrenberg für Menschen mit Handicap. Der 56-Jährige, der inzwischen eine eigene Wohnung im nahe gelegenen Wohnpark Jülicher Straße bezogen hat, um mehr Platz zu haben, hat die Inszenierungen des integrativen Lambertus-Theaters lange als Zuschauer verfolgt, ehe er vor rund zwei Jahren als Darsteller zu der quirligen, bunt gemischten Truppe stieß. Kultur interessiert ihn sehr. Häufig besucht er Aufführungen in der Hückelhovener Aula. Auch auf Schlagersänger Roland Kaiser an Schacht 3 freut er sich schon.

Die elf Darsteller und fünf Statisten erzählen die urkomische Geschichte des Dorfwirts Max Ströbele (Uwe Zahren), der seit dem Tod seiner Ehefrau genau so heruntergekommen ist wie seine wenig einladend wirkende Gastwirtschaft „Zur Krone“. Auf sein Äußeres legt der ungepflegte Kneipier keinen Wert. Ihn interessieren die Briefe, die er mit seinem Freund, dem Postboten Josef Schmied (Manuel Romero) regelmäßig mit Hilfe von Wasserdampf heimlich öffnet. So gelingt es den beiden gewieften Männern, dem unehrlichen Treiben des schlitzohrigen Bürgermeisters auf die Schliche zu kommen und ihn auszutricksen. Sie nutzen ihre geheimen Kenntnisse, um den Ersten Bürger mit seinen fiesen Gaunereien zu entlarven, Max‘ renovierungsbedürftige Gaststätte zu neuem Glanz und Max‘ Tochter Moni (Maike Wender) zu einem Mann zu verhelfen. Denn ursprünglich hatte Kronen-Max ganz andere Pläne mit ihr — die hübsche Pfarrsekretärin sollte ins Kloster gehen.

Den vergnüglichen „Ärger beim Kronen-Max“ gibt es am Freitag, 17. Mai, 19 Uhr (Premierenvorstellung), am Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr, und am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr. Die Aufführungen finden im Jugendheim St. Lambertus, Am Jugendheim 5, statt.