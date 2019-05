Integratives Theater in Hückelhoven : Herzhaftes Gelächter über „Kronen-Max“

Hückelhoven Die 15 Hobbymimen aus dem integrativen Lambertus-Theater haben mit ihrer Regisseurin Ulrike Niehsen ein neues Stück aufgeführt. Drei Termine brachten wieder Spenden für das Betreute Wohnen ein.

Trickreiche Verwechslungen in drei Akten: Mit ihrer aktuellen Inszenierung „Ärger beim Kronen-Max“ sorgten die 15 Hobbymimen des integrativen Lambertus-Theaters für gute Unterhaltung und viel Gelächter in den Publikumsreihen.

Die dritte und letzte Aufführung des urkomischen Schwanks fand am Freitag im katholischen Lambertus-Jugendheim statt. Schon die Premiere gelang den Laiendarstellern um Regisseurin Ulrike Niehsen vortrefflich. Im voll besetzten großen Saal der Jugendeinrichtung vermittelten sie für rund zwei Stunden einen interessanten Einblick in die Geschehnisse der heruntergekommenen Dorf-Kneipe „Zur Krone“, die von Wirt Max (gespielt von Uwe Zahren) mehr schlecht als recht betrieben wird.

So erfahren die beiden gewieften Freunde, dass der raffinierte Bürgermeister Fred Häberle (Fredi Niehsen) es offenkundig versäumt hat, die Frist für das Beantragen der Fördermittel für den von der Gemeinde gewünschten Umbau des alten Lagerhauses einzuhalten – Antrag abgelehnt. Die Freunde beschließen, dem durchtriebenen Ersten Bürger auf die Schliche zu kommen, indem sie Versicherungsvertreter Harry (Thorsten Schmitz) in die Rolle des Leitenden Regierungsdirektors Dr. Werner Finkenstein schlüpfen lassen, der dem Verwaltungschef in einem Ablehnungsbescheid mitteilt, dass die erforderlichen Zuschüsse in Höhe von 600.000 Euro ausbleiben werden.