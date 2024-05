Für den Lärmschutz Mehr Tempo 30 in Hückelhoven?

Hückelhoven · Im Lärmaktionsplan will die Stadt Maßnahmen vorschlagen, die die Straßenlautstärke an einigen Punkten senken sollen. Ob sie umgesetzt werden, liegt allerdings nur teilweise in Hückelhovener Hand.

26.05.2024 , 05:10 Uhr

In Baal gilt stellenweise bereits jetzt Tempo 30. Foto: Ruth Klapproth

Von Kurt Lehmkuhl