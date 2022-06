L117 in Hückelhoven​: Unfall beim Abbiegen sorgt für Stau im Gewerbegebiet​

Hückelhoven Ein Abbiegeunfall auf der L117 zwischen Doveren und Baal hat am Dienstagnachmittag für einen längeren Stau gesorgt. Vor allem die Lkw, die ins Gewerbegebiet wollten, mussten warten.

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Straße L117 in Hückelhoven zwischen den Ortsteilen Doveren und Baal ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fahrzeuge involviert waren. Beim Abbiegen in das Gewerbegebiet übersah der Fahrer eines VW den entgegenkommenden Verkehr, so dass es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Wie die Polizei bestätigt, wurde die Fahrerin des entgegenkommenden Skodas als Vorsichtsmaßnahme in ein Krankenhaus gebracht.