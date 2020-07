Kurs auf der Millicher Halde : Bessere Trittsicherheit beim Wandern auf der Halde üben

Wanderführerin Dorothee Mühlenbruch will in einem Kurs die Trittsicherheit einüben. Foto: Mühlenbruch

Hückelhoven Wer wandern will, braucht neben Kondition auch Trittsicherheit. Die soll ein Kurs von Dorothee Mühlenbruch erhöhen. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Wanderführerin Dorothee Mühelnbruch nimmt im August ihre Touren durch Feld und Wald wieder auf. Damit ihre Wanderer fit für jedes Gelände sind, bietet sie jetzt einen Kurs an. „Immer wieder wird Trittsicherheit von einem Wanderer gefordert. Manchmal fehlt sie oder man ist sich nicht so sicher, ob man genügend hat“, erklärt Mühlenbruch. Um sie zu verbessern, werden Teilnehmer in einem fünfwöchigen Kurs Übungen durchführen, um die visuelle Wahrnehmung und die Koordinationsfähigkeit zwischen der kleinen Muskulatur der Beine und Füße und dem Gehirn zu stärken. „Zudem stärken wir den Gleichgewichtsinn, die Reaktionsfähigkeit, und wir werden unsere Kraftreserven verbessern“, verspricht die Wanderführerin.