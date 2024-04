Kurs in Hückelhoven Über die Besonderheit der Veeh-Harfe

Dass Brigitta Schelthoff und Christiane Eckert überhaupt nun die Veeh-Harfe spielen und diese Gruppe anbieten können, führt auf einen Landwirt aus Gülchsheim in Bayern zurück: Hermann Veeh. In dessen Haus gehörte Musik zum Alltag dazu und so war es auch kein Wunder, dass der Landwirt alles daran tat, um auch für seinen an Trisomie 21 erkrankten Sohn Andreas ein Instrument zu finden, das dieser ohne Probleme spielen kann. „An den Fähigkeiten seines Sohnes orientiert, konzipierte Hermann Veeh ein völlig neues Musikinstrument – einfach in der Handhabung, ansprechend in der Formgebung und bezaubernd im Klang“, heißt es auf der Homepage der Veeh-Harfe. Angeregt wurde er dabei von den Möglichkeiten der Notenschreibung für die historische Akkordzither. Das neue Instrument war durch Saitenabstand und Notengröße genau auf die Bedürfnisse seines Sohnes zugeschnitten.