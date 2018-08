Kunstverein Canthe in Hückelhoven plant für 2018/2019

Hückelhoven Canthe bestätigt den Vorstand. „Zwischenzeit“ hat Hella Frowein-Hagenah die nächste Canthe-Ausstellung überschrieben.

Den vom Vorstand vorgelegten Haushaltsplanentwurf genehmigten die anwesenden Mitglieder, der Zuschuss der Stadt Hückelhoven für die Organisation der Bildendenden Kunst der Kommune mit den Mitgliedsbeiträgen machen die Finanzierung der Arbeit des Vereins in der näheren Zukunft problemlos möglich, zeigte man sich überzeugt. Abschließend befasste sich die Versammlung mit der weiteren Verbesserung der Organisation des Vereins, vor allem in Hinsicht auf die Vorbereitung und Abläufe der Ausstellungen. Ebenfalls positiv wurde aufgenommen, dass Janice Orth ihre Verbindungen zu einer Großzahl von Künstlern für die Ausstellungsangebote in den Dienst des Vereins stellen will, nach längerer Zeit wird von ihr auch zur Jahresausstellung der Canthe-Mitglieder im November eine Jahresgabe vorgelegt. Für das kommende Jahr sind bereits Ausstellungen mit Rita Wilmesmeier, Michael Borgulat und Ingrid Pusch geplant.