Kunst in Hückelhovener Kirche „Stille Gedanken“ in eindrucksvollen Fotografien

„Geboren in Schwerin im heutigen Polen. Lebte 17 Jahre in Norddeich und war an der Kasse in einem Kaufhaus tätig. Das Foto zeigt die Modellfrisur eines Frisörs aus Schwerin, bei dem sie Modell stand. Schicke Mode und gutes Aussehen sind ihr wichtig.“ Eine 91-Jährige hält ihr Jugendfoto mit ansehnlicher Frisur, Schmuck und Bekleidung in beiden Händen, drücken ihre Wander-Geschichte und die bleibenden Werte aus.