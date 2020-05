In Hückelhoven präsentiert : Kundenleitsystem nicht nur bei Corona

Hückelhoven Das System „Pandemic Control“ wurde bei Intersport Engels in Hückelhoven installiert. Es ist ein von mehreren Unternehmen entwickeltes intelligentes Zählsystem, das in Zeiten der Corona-Pandemie besonders gefragt ist.

In zahllosen Volkswirtschaften standen in den vergangenen Corona-Monaten außerhalb „systemrelevanter Branchen“ die Ampeln auf Rot, allmählich wird Gelb relevant, Tiefgrün zeigt schon seit Wochen die Branche „Kundenleitsysteme“, die an Ein- und Ausgängen von Einzelhandel, Dienstleistungen und Veranstaltungen die Menschen registriert und bei Überfüllung auf Rot springt, um die Abstandsregelungen einzuhalten. Ein Pilotprojekt des Unterbrucher Unternehmens „Computer Dienstleistungen Deteren“ (CDD) nahm am Mittwoch beim Hückelhovener Intersport-Händler Engels den Betrieb auf.