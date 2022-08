Ratheimerin entwirft Kinderbuch : Bilderbuchfiguren gehen auf Reise

Kristina Schorn hat ein weiteres mit Fotografien bebildertes Kinderbuch fertig gestellt. Einige Bücher sind schon vorbestellt worden und erhalten nun eine Widmung. Jedem Buch liegt ein kleines Säckchen mit einem „Schatz“ und Postkartenbilder bei. Foto: Ruth Klapproth

Ratheim Die Hückelhovener Fotografin Kristina Schorn hat kürzlich ihr zweites Bilderbuch veröffentlicht. Dieses Mal erleben Nasenbär und Räubernase ein Abenteuer am Meer. Von der Entstehungsgeschichte und einem besonderen Auftritt.

Das vergangene Wochenende war für sie eine Premiere. Beim Kinder- und Jugendfest auf dem Heinsberger Burgberg stand die Fotografin Kristina Schorn erstmals auf einer Bühne. Besser gesagt, sie saß – und zwar mit etwa 20 Kindern im Kreis, um aus ihrem neuen Bilderbuch vorzulesen. Die Nervosität, die sie im Vorfeld gespürt hatte, konnte sie in dem Moment komplett ausblenden und sich ganz auf das Vorlesen und auf die Kinder vor ihr konzentrieren. Da half es natürlich auch, dass ihre eigene Tochter auch zu den Kindern auf der Bühne gehörte, denen die Fotografin vorlas und denen sie immer wieder die Bilder zeigte.

Das Besondere: Alle Bilder stammen von ihr selbst. Die Fotografin hat die kleinen Püppchen, die auch schon die Protagonisten des ersten Buches waren, das sie im vergangenen Winter herausgebracht hat, für jedes der insgesamt 16 Bilder gekonnt in Szene gesetzt, um anhand ihrer Fotografien eine Geschichte zu erzählen.

Info Bücher bei Kristina Schorn bestellen Bestellung per Mail unter info@kristinaschorn.com. Preis Das Buch kostet 20 Euro, bei jedem Exemplar ist noch eine Überraschung für die kleinen Leser dabei.

Erneut werden die Leser schon beim ersten Aufklappen des Buches abgeholt. Denn dort stellt Kristina Schorn die einzelnen Charaktere vor. Da ist zum einen Nasenbär, ein kleiner grauer Schmusebär, ein großer Träumer und Geschichtenerfinder. Und zum anderen ist da sein bester Freund Räubernase, ein roter Fuchs, der gerne die Welt erkundet. In diesem Buch verbringen sie Ferien am Meer. Dort treffen sie auf ihre Freunde, die in diesem Buch neu hinzukommen. Da ist Frechdachs, ein kleiner Dachs, zudem ist da die Maus namens Mausebacke und ein Hase, der Flöckchen heißt. Während die ersten beiden Namen der Freunde wie die der Protagonisten alles Kosenamen von Kristina Schorn für ihre Tochter sind, hatte diese die Ehre, dem Hasen selbst einen Namen zu geben.

Die Fotos für das Abenteuer am Meer hat die Hückelhovenerin auch in ihrem Urlaub auf einem Campingplatz in den Niederlanden gemacht. Das sei manchmal gar nicht so einfach gewesen, alles unter einen Hut zu kriegen. „Wenn die Kleine mal Mittagsschlaf gehalten hat, habe ich die Gunst der Stunde genutzt und das Setting so aufgebaut, wie ich es brauchte“, sagt sie. So baute sie für ein Motiv etwa eine Sandburg, auf der sie ihre Figuren platzierte, für ein anderes Motiv setzte sie die Püppchen in eine Düne, sodass sie im Gras ihr Lager aufschlagen können.

Um die richtige Perspektive zu finden, bedurfte es teilweise echten Körpereinsatzes. So wurde aus einem kleinen Felsen, der mit Pflanzen bewachsen war, aus dem passenden Winkel eine ganze Insel, auf dem die Protagonisten einen Schatz fanden. Für die 16 Fotos, die am Ende des Arbeitsprozesses den Weg ins Buch gefunden haben, hat die Hückelhovenerin mehrere Hundert Aufnahmen gemacht. „Mal war es eine halbe Stunde, mal aber auch eine Stunde, die ich für eine Szene investiert habe“, sagt die Ratheimerin. Die Ideen für einzelne Szenen hatte sie vorab auf einem Storyboard festgehalten. Vor Ort habe sie dann nach dem geeigneten Ort für das Foto Ausschau gehalten. Klar war allerdings, dass der Leuchtturm von Westkapelle, der auch das Cover des Buches ziert, unbedingt fotografisch festgehalten werden muss.

Noch gibt es das Buch lediglich in der Heinsberger Buchhandlung Gollenstede und bei Kristina Schorn selbst, für die Zukunft hofft die Hückelhovenerin aber, ihr Werk noch bei weiteren Buchhandlungen in der Region ausstellen zu können. Und auch in den Niederlanden könnte es präsentiert werden. „Da gibt es so viele Campingplätze, wo so viele deutsche Urlauber sind, da gibt es sicher auch ein Publikum“, sagt Kristina Schorn, die zudem überlegt, ob dieses zweite Abenteuer der kleinen Plüschfiguren nicht sogar ins niederländische übersetzt werden könnte.