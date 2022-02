Kreispolizei Heinsberg im Einsatz : Unbekannter stiehlt Geldbörse in Schwimmbad

Die Polizei sucht nach einem Täter, der im Schwimmbad eine Geldbörse gestohlen hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Hückelhoven/Wassenberg Von mehreren Einsätzen am Wochenende berichtet die Kreispolizei Heinsberg. Unter anderem sind Unbekannte in eine Friedhofshalle in Hückelhoven eingebrochen. Ebenfalls in Hückelhoven wurde in einem Schwimmbad eine Geldbörse gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Friedhofshalle beschädigt Unbekannte haben in der Friedhofshalle an der Römerstraße in Hückelhoven-Rurich ein Fenster eingeschlagen, einen Holzständer umgeworfen und einen Stromkasten geöffnet. Die Tat geschah zwischen Freitag, 18. Februar, 16.30 Uhr, und Samstag, 19. Februar, 15.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Kreispolizei Heinsberg wurde jedoch nichts gestohlen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs Bei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende hat die Kreispolizei Heinsberg in Hückelhoven an der Balthazarstraße einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss sowie in Wassenberg an der Gladbacher Straße einen Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gestoppt. Die Beamten ließen den Betroffenen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen an. Ohne Fahrerlaubnis war in Erkelenz-Gerderath an der Lauerstraße ein Autofahrer unterwegs. Gegen ihn wurde ebenfalls eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.